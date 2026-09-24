Каші не зіпсує: український тренер оцінив потенціал Крупського перед стартом України у Лізі націй

Український тренер Олег Кузнєцов переконаний, що футболіст Харкова Ілля Крупський точно не зіпсує "погоди" на правому фланзі оборони збірної України у найближчих іграх Ліги націй-2026/27.

Його цитує Sport.ua.

За словами Кузнєцова, Крупський – лідер харківського клубу, який стабільно отримує багато ігрової практики та має солідний досвід виступів за "молодіжку" України U-21 (18 ігор).

"Не думаю, що цей гравець перегорить. Ілля – один із лідерів Харкова, грає, по суті, без замін, має солідний досвід виступів за молодіжну збірну країни, учасник Олімпіади, тому, мені здається, що Крупський точно каші не зіпсує", – заявив Кузнєцов.

Захисник харків'ян, який їздив на Олімпіаду-2024, отримав дебютний виклик у збірну України. Окрім Іллі, свої перші виклики отримали Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв, Максим Хлань і Артем Степанов. Однак останній не зміг приїхати у розташування через отриману травму.

Крупський вже поділився емоціями від приїзду до головної команди країни.

Відзначимо, що у поточному сезоні-2026/27 Ілля взяв участь у 8-ми матчах Харкова, у яких забив гол і віддав одну результативну передачу.

Дебютувати за "синьо-жовтих" Крупський може вже 25 вересня, коли команда Андреа Мальдери зіграє на виїзді проти Угорщини у 1-му турі групового етапу Ліги націй-2026/27. Початок – о 21:45 (за київським часом).