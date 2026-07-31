Мудрик повертається: CAS скоротив дискваліфікацію українського вінгера

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може повернутися до офіційних матчів після того, як Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив його апеляцію на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє BBC.

25-річний українець отримав максимальне покарання від Футбольної асоціації Англії за порушення антидопінгових правил. Після цього Мудрик подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Суд постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності, оскільки він визнав порушення антидопінгових правил і погодився на дискваліфікацію, термін якої дорівнює вже відбутому періоду відсторонення.

За інформацією The Athletic, справу футболіста закрили через зміну технічних стандартів WADA. Концентрація мельдонію в його пробі на сьогодні вже не вважалася б порушенням, тому FA вирішила не продовжувати дисциплінарне провадження.

Очікується, що найближчим часом Мудрик приєднається до Челсі в Гонконгу на передсезонний тур.

"З самого початку це був надзвичайно складний період для Міші, як у професійному, так і в особистому плані, і ми раді, що справа тепер завершена, що дозволяє йому негайно повернутися до футболу", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик став фігурантом допінгового скандалу в грудні 2024 року. У пробі вінгера Челсі виявили заборонену речовину – мелдронат.

Згодом футболіст підтвердив, що його проба на допінг була позитивною. Втім, Михайло заперечив навмисне вживання забороненого препарату.