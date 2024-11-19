Збірна України перемогла Албанію та боротиметься за вихід до елітного дивізіону Ліги націй

У Тирані на стадіоні "Комбетаре" відбувся матч завершального шостого туру Ліги націй УЄФА, в якому збірній України протистояла місцева національна команда Албанії. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 2:1.

Команду Сергія Реброва влаштовувала у цьому матчі виключно перемога. Будь-який інший результат залишив би українців на останньому місці в турнірній таблиці квартету, що б відравило їх напряму до дивізіону С Ліги націй.

Збірна України змогла забити два швидкі голи в дебюті зустрічі: спершу на 5-й хвилині Олександр Зінченко на підборі ефектно та ефективно пробив в один дотик у нижній лівий кут воріт Стракоші, відкривши рахунок.

А через 5 хвилин Роман Яремчук ударом головою подвоїв нашу перевагу після навісу від Юхима Коноплі.

На перерву команди так і пішли за рахунку 2:0 на користь українців, а в паралельному матчі Чехія з такими ж цифрами на табло вигравала в Грузії. І за такого розвитку подій підопічні Реброва піднялися на друге місце в онлайн-таблиці групи й одразу дозволили уболівальникам помріяти про підвищення у класі.

Утім інтрига, яка й до того була живою, ще більше загострилася, коли грузини забили чехам. Йшли вперед і албанці, яких такий перебіг подій найбільше не влаштовував, і на 74-й хвилині стало тривожно: Трубін сфолив у штрафному майданчику проти Узуні, за що рефері призначив пенальті.

До одинадцятиметрової позначки підійшов Байрамі й розвів воротаря та м'яч по різних кутах. Тож завершальна 15-хвилинка була неймовірно напруженою, однак українська збірна втримала перевагу й здобула перемогу в найважливішому матчі поточного сезону Ліги націй.

Ліга націй. Груповий етап, 6 тур

19 листопада. Тирана, "Комбетаре"

Албанія – Україна – 1:2

Голи: Байрамі, 75, пен – Зінченко, 5, Яремчук, 10

Грузія у паралельному поєдинку програла Чехії (1:2), тож збірна України посіла підсумкове друге місце в турнірній таблиці групи й зіграє в перехідному плейоф турніру в березні 2025 року. Суперник команди Реброва визначиться згодом. Албанія ж напряму вилетіла до дивізіону С.