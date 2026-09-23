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Миколенко: Ярмоленко – лідер збірної України

Олександр Булава — 23 вересня 2026, 18:42
Миколенко: Ярмоленко – лідер збірної України
Андрій Ярмоленко
УАФ

Захисник збірної України Віталій Миколенко вважає, що наразі 36-річний Андрій Ярмоленко є лідером "синьо-жовтих".

Про це оборонець розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Лідер нашої збірної зараз – це Ярмоленко. Без питань. Точніше, без компромісів якихось", – сказав він.

Також Миколенко оцінив шанси Ярмоленка побити рекорд Шевченка за голами в збірній України.

"Я не хочу оцінювати, прогнозувати, але є велика надія на те, що Андрій зможе побити рекорд і я буду присутній на футбольному полі.

Можна сказати, я вже багато років граю з ним у збірній, і якщо він поб'є цей рекорд – то для мене це буде також велике щастя. Звісно, не таке, як для нього, але я буду також радий", – підсумував Ярмоленко.

Зазначимо, що у Ярмоленка наразі 47 голів у збірній, а у Шевченка на один забитий м'яч більше.

Попереду у команди Мальдери зустріч проти Угорщини, яка розпочнеться 25 вересня о 21:45 (за київським часом). Також українська збірна зіграє проти Грузії (28 вересня), Північної Ірландії (2 жовтня) та друга зустріч із угорцями (5 жовтня).

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Додамо, що у першочерговій заявці синьо-жовтого колективу вже відбулося декілька змін.

Раніше півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина розповів, як змінилася збірна України з приходом італійського спеціаліста.

Збірна України з футболу Віталій Миколенко Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко

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