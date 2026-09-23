Тренер збірної Угорщини назвав сильні та слабкі сторони України перед матчем у Лізі націй

Наставник збірної Угорщини Марко Россі висловився про матч проти України в першому турі Ліги націй-2026/27.

Його слова передає пресслужба Угорської асоціації футболу.

Фахівець проаналізував сильні та слабкі сторони "синьо-жовтих" перед очним протистоянням. Наставник закликав своїх футболістів уникати небезпечних стандартів, адже команда Андреа Мальдери має перевагу в атлетизмі.

"Йдеться про команду, в якій щонайменше вісім гравців стартового складу мають зріст понад 190 сантиметрів. Саме тому ми повинні уникати фолів на власній половині поля, якщо в цьому немає крайньої потреби, і не допускати штрафних, кутових чи вкидань із-за бокової – особливо з огляду на те, що в них є два-три гравці, які здатні виконувати дуже дальні вкидання.

Навіть у звичних ігрових епізодах, коли м'яч у повітрі, нам слід максимально мінімізувати ризики. Утім, їхня перевага в зрості може обернутися недоліком, коли йдеться про маневреність і дриблінг. І саме тут ми повинні мати перевагу", – сказав Россі.