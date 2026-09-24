Угорщина – Україна: онлайн-трансляція передматчевої пресконференції Мальдери

У четвер, 24 вересня, напередодні зустрічі збірної України проти Угорщини в першому турі Ліги-націй-2026/27 Андреа Мальдера проведе передматчеву пресконференцію.

Наставник "синьо-жовтих" поділиться очікуваннями від гри та відповість на запитання журналістів. Також фахівець візьме з собою одного із гравців національної команди.

Захід розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що поєдинок Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня в Будапешті на "Пушкаш Арені". Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні тренер угорців Марко Россі назвав сильні та слабкі сторони "синьо-жовтих". Він закликав своїх футболістів уникати стандартних положень біля власних воріт.