Михайличенко: Хочу, щоб Динамо було фаворитом у матчі проти Рейнджерс

Видатний український футболіст та тренер Олексій Михайличенко бажає аби київське Динамо було Фаворитом у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти шотландського Рейнджерс.

Його слова передає Український футбол.

"Я дуже хочу, щоб фаворитом було Динамо. Що собою являє нинішній Рейнджерс, мені важко сказати, бо я ще не бачив їхніх матчів у цьому сезоні і не знаю, як вони підготувалися. Але я бачив "біло-синіх". Проти Партизана київська команда показала дуже гарну і змістовну гру, мені сподобалася командна гра. Перший матч із сербами розпочався з помилки, пенальті, але Динамо показало характер, не піддавалось на провокації і впевнено перемогло. У другому матчі кияни також підтвердили свій рівень.

Сподіваюся, що проти Рейнджерс наші гравці також себе проявлять з найкращого боку. Проте легкої прогулянки точно не буде. Буде тяжко. На кону стоїть дуже багато: це і спортивна, і фінансова компонента від виходу у групу Лігу чемпіонів", — підсумував фахівець.