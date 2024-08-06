Михайличенко: Хочу, щоб Динамо було фаворитом у матчі проти Рейнджерс
Видатний український футболіст та тренер Олексій Михайличенко бажає аби київське Динамо було Фаворитом у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти шотландського Рейнджерс.
Його слова передає Український футбол.
"Я дуже хочу, щоб фаворитом було Динамо. Що собою являє нинішній Рейнджерс, мені важко сказати, бо я ще не бачив їхніх матчів у цьому сезоні і не знаю, як вони підготувалися. Але я бачив "біло-синіх". Проти Партизана київська команда показала дуже гарну і змістовну гру, мені сподобалася командна гра. Перший матч із сербами розпочався з помилки, пенальті, але Динамо показало характер, не піддавалось на провокації і впевнено перемогло. У другому матчі кияни також підтвердили свій рівень.
Сподіваюся, що проти Рейнджерс наші гравці також себе проявлять з найкращого боку. Проте легкої прогулянки точно не буде. Буде тяжко. На кону стоїть дуже багато: це і спортивна, і фінансова компонента від виходу у групу Лігу чемпіонів", — підсумував фахівець.
Нагадаємо, номінально домашній матч Динамо — Рейнджерс відбудеться сьогодні, 6 серпня, в польському Любліні. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.
Напередодні після першого розгромного матчу проти сербів (6:2), у Белграді Динамо вдруге принизило Партизан, розгромивши його з рахунком 3:0, завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь. Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір у Росію, а головний тренер команди Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським, та заявив, що команда і фанати підтримують братні стосунки з ЦСКА десятиліттями.