Поєдинок не за три і навіть не за шість очок: Михайличенко дав оцінку "Класичному"

Легенда київського Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від протистояння "біло-синіх" із Шахтарем (0:0) у 12 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport-express.

"Всі чудово розуміли ще до початку матчу, що його кінцевий результат буде надзвичайно важливим для Динамо, насамперед. Це був поєдинок не за три і навіть не за шість очок, як прийнято інколи говорити, ні. Тут на кону стояло набагато більше – збереження шансів для киян і надалі боротися за чемпіонство.

Мені шкода, що динамівцям не вдалося перемогти, буду відвертим. Але буду й об'єктивним – реальних гольових моментів у киян не було. А щодо вражень, то дійсно було дербі. Та не за грою, на жаль, а лише за атмосферою", – сказав Михайличенко.