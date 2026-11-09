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Поєдинок не за три і навіть не за шість очок: Михайличенко дав оцінку "Класичному"

Денис Іваненко — 9 листопада 2026, 11:42
Поєдинок не за три і навіть не за шість очок: Михайличенко дав оцінку Класичному
Олексій Михайличенко
УАФ

Легенда київського Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від протистояння "біло-синіх" із Шахтарем (0:0) у 12 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport-express.

"Всі чудово розуміли ще до початку матчу, що його кінцевий результат буде надзвичайно важливим для Динамо, насамперед. Це був поєдинок не за три і навіть не за шість очок, як прийнято інколи говорити, ні. Тут на кону стояло набагато більше – збереження шансів для киян і надалі боротися за чемпіонство.

Мені шкода, що динамівцям не вдалося перемогти, буду відвертим. Але буду й об'єктивним – реальних гольових моментів у киян не було. А щодо вражень, то дійсно було дербі. Та не за грою, на жаль, а лише за атмосферою", – сказав Михайличенко.

Зазначимо, що "гірники" з початку другого тайму грали в меншості через вилучення Вінісіуса Тобіаса. Він отримав червону картку за відмашку в боротьбі із Владиславом Дубінчаком.

Кияни не змогли перервати серію без перемог над Шахтарем у чемпіонаті, яка триває із 2021 року. Наразі Динамо відстає від Шахтаря на шість очок у турнірній таблиці, але має гру в запасі.

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