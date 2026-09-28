Михайличенко: Порівнювати команди Реброва і Мальдери поки зарано

Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України Олексій Михайличенко заявив, що наразі ще рано порівнювати команди Сергія Реброва та Андреа Мальдери.

Його цитує "Український футбол".

"Порівнювати команди Реброва і Мальдери поки зарано, бо, якщо ми говоримо саме про матч Угорщина – Україна, беручи його за основу для аналізу, то комбінаційного футболу, наприклад, було замало", – пояснив відомий фахівець.

При цьому радник президента футзального клубу Фантом зазначив, що "синьо-жовтим" вдалося у стартовому турі Ліги націй-2026/27 поставити на місце Угорщину, яку вважали фаворитом групи F.

"Та найголовніше – це те, що Україні вдалося поставити Угорщину на місце, бо ж саме цю збірну багато хто вважав головним фаворитом нашої групи", – зазначив наставник.

Підопічні італійського спеціаліста мінімально переграли на виїзді угорців (1:0). Автором єдиного голу у зустрічі став нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан.

Попереду у "синьо-жовтих" виїзна гра проти Грузії, яка у 1-му турі програла Північній Ірландії (0:1) – 28 вересня о 19:00 (за київським часом). Це буде 12-й матч між цими збірними – 7 перемог української національної команди та 4 мирові.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера вже висловився щодо майбутнього протистояння. Також італійський наставник під час своєї передматчевої пресконференції розповів, що Віталій Миколенко не зіграє проти грузинів, а решта гравців готові до поєдинку.