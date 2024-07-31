Тренер Партизана: Ми та наші фанати підтримують братні стосунки з ЦСКА десятиліттями

Головний тренер Партизана Александр Станоєвич вважає, що дружба з московським ЦСКА не є мотивацією белградського клубу в протистоянні проти Динамо Київ у 2 колі відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це сербський фахівець розповів пресслужбі Партизана.

"Чесно кажучи, я думаю тільки про свою команду, про те, як нам стати краще. Це наш шанс показати, на що ми наразі здатні на європейській арені. Я б не хотів коментувати нефутбольні речі. У виїзному матчі у Любліні у нас не було проблем.

Я бачив декілька заяв Динамо, але мені це не цікаво. Партизан і наші вболівальники підтримують братні стосунки з московським ЦСКА десятиліттями. Це спорт, і ніщо інше не буде нашою мотивацією у завтрашньому матчі з Динамо", — сказав Станоєвич.

Нагадаємо, що матч-відповідь Партизан — Динамо відбудеться сьогодні, 31 липня. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі.

Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір в Росію, а Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.