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Суперник Динамо зіграв матч у "Братському кубку" в Росії

Владислав Уткін — 4 липня, 12:06
Суперник Динамо зіграв матч у Братському кубку в Росії

Сербський Партизан зіграв матч проти московського Динамо в межах турніру під назвою "Братський кубок" в Росії.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Серби здобули перемогу у серії пенальті — 2:4.

На московському турнірі Партизан проведе ще один поєдинок — проти місцевого ЦСКА.

Нагадаємо, київське Динамо зустрінеться із Партизаном у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 23 та 31 липня.

Раніше ми повідомляли, що український клуб визначився з місцем проведення матчів кваліфікації єврокубків.

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