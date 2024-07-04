Суперник Динамо зіграв матч у "Братському кубку" в Росії
Сербський Партизан зіграв матч проти московського Динамо в межах турніру під назвою "Братський кубок" в Росії.
Поєдинок завершився з рахунком 2:2. Серби здобули перемогу у серії пенальті — 2:4.
На московському турнірі Партизан проведе ще один поєдинок — проти місцевого ЦСКА.
Нагадаємо, київське Динамо зустрінеться із Партизаном у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі відбудуться 23 та 31 липня.
Раніше ми повідомляли, що український клуб визначився з місцем проведення матчів кваліфікації єврокубків.