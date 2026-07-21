Михайличенко працевлаштувався радником президента футзального клубу Фантом

Колишній гравець та тренер київського Динамо Олексій Михайличенко став радником президента футзального клубу Фантом з питань міжнародної та спортивної співпраці.

Про це повідомляє пресслужба київської команди.

"Приємно, що мене раніше запрошували на зустрічі, ставили питання, у минулому сезоні я багато часу провів разом з командою. Це вже була частина мене, тому я з задоволенням прийняв цю пропозицію. Я бачу, які цілі стоять перед Fantom. Я б й так був готовий давати якісь поради, але коли це офіційно, то для мене це буде більшою відповідальністю. Тут є задача не просто пограти у футзал, а вигравати – це мені подобається", – прокоментував своє призначення Михайличенко.

Зауважимо, Фантом завершив попередню кампанію перемогою в Першій лізі. Завдяки чому в сезоні-2026/27 київський колектив виступатиме в елітному дивізіоні України – Екстра-Лізі.

Додамо, що Михайличенко двічі перебував на посаді наставника Динамо протягом періодів 2002-2004 років та 2019-2020 років.

Також працював тренером молодіжної збірної України, з якою здобув віцечемпіонство Європи у 2006 році, та першої національної команди країни.

Тоді "синьо-жовті" під керівництвом Михайличенка дійшли до плейофу відбору на чемпіонат світу-2010, де поступилися у двоматчевому протистоянні грекам.

Нагадаємо, що на початку цього року Михайличенко потрапив у скандал через звинувачення у побитті сантехніка.