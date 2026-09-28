Нічия буде хорошим результатом: легенда Динамо назвав фаворита матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Олексій Михайличенко поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги націй між збірними Грузії та України.

Його слова передає УФ.

Фахівець заявив, що майбутнє протистояння буде непростим для "синьо-жовтих". Він вважає, що в цій грі Андреа Мальдера застосує ротацію складу:

"З Грузією буде не легше, ніж з Угорщиною, бо якщо грузини програють два домашні матчі, то про боротьбу за перші два місця у групі вони вже можуть забути. Відсотків на 90 так точно. Грузія після поразки від Північної Ірландії – поранений звір. Впевнений на 100%, що Мальдера проведе ротацію складу. І, можливо, навіть серйозну. У Грузії є яскравий лідер команди – Кварацхелія, якого варто вимкнути з гри із перших хвилин. Якби грузини перемогли Північну Ірландію, можливо, Хвічі дали б перепочинок: він не грав би весь матч, його поберегли б. А так – ні. Впевнений, він гратиме зі старту".

Також легенда Динамо назвав фаворита зустрічі. Він вважає, що Україна має більше шансів на перемогу, але й нічию назвав прийнятним результатом для "синьо-жовтих".

"Фаворитом у цьому матчі все ж бачу нашу збірну. Однак думаю, що навіть нічия з Грузією для України буде прийнятним результатом. Звісно ж, хотілося б більшого, але найголовніше, на мою думку, не програти. Загалом ми з Грузією, якщо подивитися на історію протистоянь, непогано граємо. Переможемо – буде чудово! Але, повторюся, навіть нічия буде хорошим результатом на старті групового етапу Ліги націй", – сказав Михайличенко.

Зазначимо, що матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня у Тбілісі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.

Це буде 12-те очне протистояння між командами. Україна в попередніх зустрічах здобула сім перемог і чотири рази було зафіксовано нічию.

Нагадаємо, що в першому турі підопічні Андреа Мальдери здолали Угорщину з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.