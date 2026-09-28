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Нічия буде хорошим результатом: легенда Динамо назвав фаворита матчу Грузія – Україна в Лізі націй

Денис Іваненко — 28 вересня 2026, 08:29
Нічия буде хорошим результатом: легенда Динамо назвав фаворита матчу Грузія – Україна в Лізі націй
Олексій Михайличенко
УАФ

Олексій Михайличенко поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги націй між збірними Грузії та України.

Його слова передає УФ.

Фахівець заявив, що майбутнє протистояння буде непростим для "синьо-жовтих". Він вважає, що в цій грі Андреа Мальдера застосує ротацію складу:

"З Грузією буде не легше, ніж з Угорщиною, бо якщо грузини програють два домашні матчі, то про боротьбу за перші два місця у групі вони вже можуть забути. Відсотків на 90 так точно. Грузія після поразки від Північної Ірландії – поранений звір. Впевнений на 100%, що Мальдера проведе ротацію складу. І, можливо, навіть серйозну.

У Грузії є яскравий лідер команди – Кварацхелія, якого варто вимкнути з гри із перших хвилин. Якби грузини перемогли Північну Ірландію, можливо, Хвічі дали б перепочинок: він не грав би весь матч, його поберегли б. А так – ні. Впевнений, він гратиме зі старту".

Також легенда Динамо назвав фаворита зустрічі. Він вважає, що Україна має більше шансів на перемогу, але й нічию назвав прийнятним результатом для "синьо-жовтих".

"Фаворитом у цьому матчі все ж бачу нашу збірну. Однак думаю, що навіть нічия з Грузією для України буде прийнятним результатом. Звісно ж, хотілося б більшого, але найголовніше, на мою думку, не програти.

Загалом ми з Грузією, якщо подивитися на історію протистоянь, непогано граємо. Переможемо – буде чудово! Але, повторюся, навіть нічия буде хорошим результатом на старті групового етапу Ліги націй", – сказав Михайличенко.

Зазначимо, що матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня у Тбілісі та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.

Це буде 12-те очне протистояння між командами. Україна в попередніх зустрічах здобула сім перемог і чотири рази було зафіксовано нічию.

Нагадаємо, що в першому турі підопічні Андреа Мальдери здолали Угорщину з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Данило Сікан.

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