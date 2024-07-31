Динамо вдруге принизило Партизан — цього разу в його пустому логові

Динамо на класі перемогло Партизан у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 3:0. Загальний рахунок двоматчевого протистояння — 9:2 на користь киян.

У першому таймі Андрій Ярмоленко скористався жахливою помилкою захисників сербської команди, після чого холоднокровно реалізував вихід сам-на-сам.

По перерві Партизан міг зрівнювати рахунок — Динамо врятувала штанга. А за кілька хвилин після того стався найбільш неприємний епізод матчу, коли серйозної травми зазнав Максим Дячук.

В середині другого тайму "біло-синім" вдалося подвоїти перевагу. Владислав Ванат втік на вільний простір та заробив на собі пенальті, після чого сам же реалізував його. На 85-й хвилині Назар Волошин міг оформлювати розгром, але з кількох метрів він поцілив у поперечку.

І все ж розгрому судилося бути. Вже в компенсований час Олександр Караваєв замкнув простріл на дальню стійку від Владислава Дубінчака.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд

Другий матч. 31 липня

Партизан (Сербія) — Динамо (Україна) 0:3

Голи: 0:1 — Ярмоленко 16, 0:2 — Ванат 69, 0:3 — Караваєв 90+3

Партизан: Йованович, Юрчевич (Антич 79), Маркович, Муякич, Філіпович (Медіна 83), Овусу, Захід (Натхо 65), Го (Трифунович 65), Калюлю (Северина 65), Лазарович, Салданья.

Динамо: Бущан, Дубінчак, Дячук (Біловар 54), Попов, Караваєв, Шапаренко (Лонвейк 70), Піхальонок, Буяльський (Андрієвський 70), Волошин, Ванат (Супряга 78), Ярмоленко (Кабаєв 70).

Попередження: Філіпович 58, Маркович 90

У наступному раунді кияни зіграють із шотландським Рейнджерс. Зазначимо, завдяки проходу Партизана Динамо вже гарантувало собі євроосінь — щонайменше групу Ліги конференцій.