Почнемо грати в футбол – там побачимо: легенда Динамо оцінив шанси України вийти на ЧС-2030

Легенда київського Динамо Олексій Михайличенко, який працевлаштувався радником президента футзального клубу Фантом, висловився про шанси збірної України пробитися на чемпіонат світу-2030 з футболу.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Гливинський Pro Sport.

Колишній головний тренер киян вірить у спроможність "синьо-жовтих" зіграти на наступному Мундіалі.

"На мій погляд, зараз, на цю хвилину, в нас дуже великі шанси вийти. А от почнемо грати в футбол – там побачимо. Я себе трошки розриваю, тому що ти дивишся футбол, дивишся якийсь матч – одна твоя половина дивиться як спеціаліст, а друга – як уболівальник. Іноді бувають великі конфлікти між собою навіть", – відповів Михайличенко.

Нагадаємо, що Україна вийшла із групи у боротьбі за ЧС-2026, посівши друге місце у квартеті D (10 балів). Тоді ще команда Сергія Реброва поступилася за набраними очками лише Франції (16 пунктів). При цьому випередила Ісландію та Азербайджан. Однак у півфіналі плейоф "синьо-жовті" програли Швеції з рахунком 1:3 та вилетіли з боротьби за путівку на Мундіаль.

Чемпіонат світу-2030 приймуть Іспанія, Португалія та Марокко. Господарями матчів-відкриттів будуть Аргентина, Парагвай та Уругвай, які відзначатимуть 100 років після проведення першого Мундіалю, який у 1930-му відбувся в Уругваї. Турнір відбуватиметься з 8 червня по 21 липня 2030 року.

Раніше повідомлялося, що ФІФА хоче збільшити квоту учасників на ЧС-2030 до 64-х команд. Однією з причин є бажання долучити до Мундіалю збірну Китаю.