Динамо Київ — Рейнджерс: онлайн-трансляція
Київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Поєдинок відбудеться на стадіоні у вівторок, 6 серпня, на "Арена Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.
Напередодні визначилася заявка Рейнджерса на гру проти Динамо в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, що Динамо у другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромило Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2.