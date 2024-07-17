Головний тренер Партизана порівняв київське Динамо із московським

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич підбив підсумки передсезонної підготовки до сезону та поділився очікуваннями від матчу з київським Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Слова сербського наставника на пресконференції цитує Dynamo.kiev.ua.

"Нам довелося розширити програму передсезонної підготовки, оскільки ми не зробили все так, як планувалося. У мене були проблеми з інтенсивністю деяких гравців, вони не могли йти в ногу з часом. У будь-якому разі, час покаже, чого ми зараз варті.

Перша гра сезону — найважча (матч із Напредаком в межах першого туру чемпіонату Сербії). Ми повинні показати в цій грі свої сто відсотків і навіть більше. І вже точно ми не можемо дозволити собі зараз думати про київське Динамо. Нам потрібно мати незвичайну енергію для старту.

Якщо ж говорити про наш старт у кваліфікації Ліги чемпіонів, то київське Динамо відповідає рівню московського Динамо, з яким ми нещодавно зустрічалися. Саме таку гру ми можемо очікувати, гру з високою інтенсивністю і відкритим футболом. Це буде складний матч проти жорсткого суперника.

Чого нам зараз не вистачає найбільше? Ми маємо бути трохи небезпечнішими в атаці. Ми майже не створювали загрозу воротам суперника в товариських матчах із московськими Динамо та ЦСКА. Ми майже не атакували штрафний майданчик суперника і проводили занадто мало часу в останній третині. Крім того, нам потрібно додати в русі без м’яча як під час гри на атаку, так і під час гри на оборону", — сказав Станоєвич.