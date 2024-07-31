Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Динамо виконало програму-мінімум та гарантувало собі євроосінь

Ігор Чернявський — 31 липня, 23:27
Динамо виконало програму-мінімум та гарантувало собі євроосінь

Динамо гарантувало собі участь у груповому етапі одного з єврокубків сезону-2024/25.

Після впевненого проходу Партизана (9:2 за сумою двох матчів) Динамо зіграє з шотландським Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

У разі поразки від "світло-синіх" кияни опустяться у плей-оф кваліфікації Ліги Європи. І навіть якщо вони зазнають невдачі там, то все одно візьмуть участь у груповому етапі третього за силою євротурніру — Ліги конференцій.

Динамо Київ Ліга Європи Ліга конференцій Ліга чемпіонів-2024/25

Динамо Київ

Динамо перемогло Партизан та вийшло в наступний етап: результати 2 раунду кваліфікації ЛЧ
Динамо вдруге принизило Партизан — цього разу в його пустому логові
Захисник Динамо зазнав серйозної травми в матчі з Партизаном: його вивозили з поля
Партизан — Динамо 0:3. Кияни розгромили сербів на шляху до наступного раунду кваліфікації ЛЧ
Цікавий центр поля: Динамо оголосило стартовий склад на матч-відповідь з Партизаном

Останні новини