Динамо виконало програму-мінімум та гарантувало собі євроосінь

Динамо гарантувало собі участь у груповому етапі одного з єврокубків сезону-2024/25.

Після впевненого проходу Партизана (9:2 за сумою двох матчів) Динамо зіграє з шотландським Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

У разі поразки від "світло-синіх" кияни опустяться у плей-оф кваліфікації Ліги Європи. І навіть якщо вони зазнають невдачі там, то все одно візьмуть участь у груповому етапі третього за силою євротурніру — Ліги конференцій.