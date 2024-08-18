ЛНЗ та Рух назвали стартові склади на матч 3 туру УПЛ

Черкаський ЛНЗ та львівський Рух назвали стартові склади на матч третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Муравський, Дайко, Пасіч, Яшарі, Тілль, Молло, Олійник (к), Ассінор.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумець, Ангелов, Момо.

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Руніч, Підгурський (к), Притула, Федор, Квасниця, Карабін, Краснопір.

Запасні: Ванівський, Клайвер, Семотюк, Русяк, Товарницький, Денисов, Джурабаєв.

Зазначимо, що ЛНЗ переграв у першому турі Лівий Берег, а в другому поступився Олександрії. Для Руха це буде лише другий матч через перенесення поєдинку проти Полісся, у другому турі львів'яни розгромили Оболонь. Раніше з'явилась інформація, що команда втратила ще двох важливих гравців перед матчем із черкасцями.

Напередодні в межах третього туру УПЛ ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, Ворскла впевнено здолала Оболонь, Динамо закамбечило в матчі з Карпатами, а Інгулець втримав нічию в грі з Поліссям.