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Жодних виправдань: Пономарьов висловився про поразку ЛНЗ від Металіста в Кубку України

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 17:16
Жодних виправдань: Пономарьов висловився про поразку ЛНЗ від Металіста в Кубку України
Віталій Пономарьов
ФК ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов висловився про поразку команди від Металіста в матчі 1/8 фіналу Кубку України.

Фахівець поділився думками в етері УПЛ ТБ.

Наставник черкаського колективу перепросив у вболівальників через результат і пообіцяв проаналізувати поразку.

"Перепрошую у вболівальників за результат. По гарячих слідах не хочеться робити аналіз, просто вибачитись.
Це нереалізація, індивідуальна майстерність. Треба вигравати такі матчі і виправдань не може бути. Ми мали виходити у чвертьфінал.У нас були моменти і їх треба реалізовувати. Вітаю Металіст із заслуженою перемогою", – розповів Пономарьов.

Зазначимо, що наступний суперник харків'ян визначиться жеребкуванням після завершення матчів 1/8 фіналу.

У наступному матчі ЛНЗ зіграє проти ФК Харків – поєдинок відбудеться 1 листопада, стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.

Також 28 жовтня повинен був відбутися ще один матч 1/8 фіналу – між Черніговом і Епіцентром. Проте його перенесли на 29 жовтня через постійні повітряні тривоги у Чернігівській області.

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