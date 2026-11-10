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УПЛ назвала найкращого гравця, тренера та символічну збірну 12 туру

Володимир Максименко — 10 листопада 2026, 12:31
УПЛ назвала найкращого гравця, тренера та символічну збірну 12 туру
ФК ЛНЗ

Українська Прем'єр-ліга оголосила імена найкращого гравця та тренера 12 туру. 

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, найкращим виконавцем минулого туру став форвард ЛНЗ та автор дублю у ворота луганської Зорі Папа Ндіага – його голи допомогли команді здобути три очки.

Найкращим наставником 12 туру фахівці назвали тренера черкащан Віталія Пономарьова.

УПЛ

До символічної збірної також увійшли тріо захисників Полісся і воротар Кудрівки Лавута, який своїми сейвами допоміг команді переграти Чорноморець.

Нагадаємо, минулого туру найкращим гравцем та тренером УПЛ стали Ян Костенко (Карпати) та Роман Григорчук (Чорноморець) відповідно.

Раніше Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця та тренера жовтня.

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