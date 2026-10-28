1/8 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 28 жовтня
Трансляції матчів Кубку України 28 жовтня
УАФ
У середу, 28 жовтня, продовжиться розіграш 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.
Ігрову програму дня відкриє поєдинок, у якому Маяк (Сарни) прийме Харків. Старт гри дуже ранній – о 11:00.
Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".
- 11:00 | Маяк – Харків
- 15:00 | Чернігів – Епіцентр
- 15:00 | ЛНЗ – Металіст
- 15:30 | Полісся – Новий Розділ
Днем раніше (27 жовтня) визначилися перші два чвертьфіналісти: Верес мінімально обіграв Лівий Берег (1:0), а Шахтар у Класичному розгромив Динамо (3:0), яке із 30-ї хвилини грало у меншості після вилучення центрбека Тараса Михавка. Оборонець вже перепросив перед уболівальниками та командою за свою червону картку, яка підвела киян.
Ще два поєдинки 1/8 фіналу Кубку відбудуться 29 жовтня: Зоря – Кривбас (13:00) та Карпати – Олександрія (18:00).