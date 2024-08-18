Лазарет переповнений: Рух втратив ще двох основних гравців перед матчем з ЛНЗ

Флангові захисники Ростислав Лях та Олексій Сич не допоможуть Руху у виїзному матчі 3 туру Української Прем’єр-ліги проти ЛНЗ.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, Сич захворів на вітрянку, а Лях відновлюється від пошкодження привідного м’яза. Обидва гравці повернуться до загальної групи не раніше вересня. Тобто вони пропустять не лише сьогоднішній поєдинок з ЛНЗ (початок о 15:30), а й домашні матчі проти Зорі та Інгульця, які відбудуться 25 та 30 серпня відповідно.

Окрім Сича та Ляха, в лазареті Руху з різних причин також перебувають Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Євген Пастух, Фредді Плюмен та Юрій Климчук. Нагадаємо, в першому турі львів’яни на виїзді розгромили Оболонь.