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Рух декласував Оболонь: огляд матчу 2 туру УПЛ

Микола Дендак — 11 серпня, 22:36
Рух декласував Оболонь: огляд матчу 2 туру УПЛ

Львівський Рух розгромно переміг київську Оболонь в матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ
2 тур, 11 серпня

Оболонь (Київ) — Рух (Львів) 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Притула (пен), 0:2 - 67 Краснопір, 0:3 - 88 Квасниця, 0:4 - 90 Клайвер

Оболонь: Рибка, Мединський, Карась, Дубко, Осман, Мороз, Черненко (81 Черненко), Суханов (82 Суханов), Приймак (61 Лук'янчук), Груша (61 Блізніченко), Тарануха.

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Сич, Підгурський, Федор, Притула, Руніч (57 Квасниця), Лях (70 Карабін), Краснопір (78 Клайвер)

Попередження: 54 Сич

Рух наступний матч зіграє 18 серпня проти ЛНЗ, Оболонь 16 серпня зустрінеться з Ворсклою.

Напередодні Ворскла розгромила Лівий берег, Динамо переграло рівненський Верес, а Зоря здолала Чорноморець.

Оболонь Рух Чемпіонат України, УПЛ

Рух

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