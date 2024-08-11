Рух декласував Оболонь: огляд матчу 2 туру УПЛ
Львівський Рух розгромно переміг київську Оболонь в матчі 2 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 4:0.
Огляд
Чемпіонат України — УПЛ
2 тур, 11 серпня
Оболонь (Київ) — Рух (Львів) 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Притула (пен), 0:2 - 67 Краснопір, 0:3 - 88 Квасниця, 0:4 - 90 Клайвер
Оболонь: Рибка, Мединський, Карась, Дубко, Осман, Мороз, Черненко (81 Черненко), Суханов (82 Суханов), Приймак (61 Лук'янчук), Груша (61 Блізніченко), Тарануха.
Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Сич, Підгурський, Федор, Притула, Руніч (57 Квасниця), Лях (70 Карабін), Краснопір (78 Клайвер)
Попередження: 54 Сич
Рух наступний матч зіграє 18 серпня проти ЛНЗ, Оболонь 16 серпня зустрінеться з Ворсклою.
Напередодні Ворскла розгромила Лівий берег, Динамо переграло рівненський Верес, а Зоря здолала Чорноморець.