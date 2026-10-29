ЛНЗ четвертий рік поспіль вилетів із Кубку України від представника Першої ліги

Черкаський ЛНЗ четвертий рік поспіль не зміг пройти представника Першої ліги в Кубку України з футболу.

У сезоні-2023/24 "фіолетові" в 1/16 фіналу поступилися сумській Вікторії з рахунком 0:1. Наступного року команди знову зустрілися в турнірі, однак вже на стадії 1/8 фіналу: основний і додатковий час завершилися внічию 2:2, а в серії пенальті перемогла Вікторія – 3:1.

У сезоні-2025/26 кривдником ЛНЗ стала чернівецька Буковина, яка на той момент грала в другому за силою українському дивізіоні. Чвертьфінальний поєдинок завершився з рахунком 0:0, а в серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися чернівчани – 5:4.

Цьогорічним суперником ЛНЗ в 1/8 фіналу став харківський Металіст – одна з наймолодших команд Першої ліги. Команда Віталія Пономарьова зазнала мінімальної поразки (0:1) в 1/8 фіналу турніру.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону ЛНЗ вперше в історії став срібним призером Української Прем'єр-ліги, завдяки чому дебютував у кваліфікації Ліги конференцій.