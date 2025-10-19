Карпати зіграють з Епіцентром, Верес прийматиме Олександрію, ЛНЗ проти Колоса у 9 турі УПЛ
Сьогодні, 19 жовтня, відбудуться наступні три матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Ігровий день відкриватимуть у Черкасах місцевий ЛНЗ та ковалівський Колос, який іде на серії з двох поразок поспіль у чемпіонаті. Господарі поля у свою чергу виграли три з останніх чотирьох ігор, у тому числі розгромили Шахтар (4:1) у попередньому турі.
Згодом у Рівному Верес прийматиме Олександрію. Це дві команди з нижньої частини, які намагатимуться виправити своє становище в очній зустрічі.
В останньому матчі дня найгірший колектив на даний момент в особі Епіцентра гостюватиме у Карпат. У разі набору бодай одного очка підопічні Сергія Нагорняка обійдуть Полтаву. Карпати ж можуть стрибнути з десятого одразу на шосте місце.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
9 тур, 19 жовтня
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, що вчора зіграли всі чотири лідери УПЛ: Динамо зіграло внічию із Зорею, Полісся та Шахтар голів не забивали, а Кривбас переміг Рух, за рахунок чого вирвався на перше місце чемпіонату.