Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати зіграють з Епіцентром, Верес прийматиме Олександрію, ЛНЗ проти Колоса у 9 турі УПЛ

Олексій Погорелов — 19 жовтня 2025, 07:26
Карпати зіграють з Епіцентром, Верес прийматиме Олександрію, ЛНЗ проти Колоса у 9 турі УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 19 жовтня, відбудуться наступні три матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Ігровий день відкриватимуть у Черкасах місцевий ЛНЗ та ковалівський Колос, який іде на серії з двох поразок поспіль у чемпіонаті. Господарі поля у свою чергу виграли три з останніх чотирьох ігор, у тому числі розгромили Шахтар (4:1) у попередньому турі.

Згодом у Рівному Верес прийматиме Олександрію. Це дві команди з нижньої частини, які намагатимуться виправити своє становище в очній зустрічі.

В останньому матчі дня найгірший колектив на даний момент в особі Епіцентра гостюватиме у Карпат. У разі набору бодай одного очка підопічні Сергія Нагорняка обійдуть Полтаву. Карпати ж можуть стрибнути з десятого одразу на шосте місце.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
9 тур, 19 жовтня

13:00 ЛНЗ – Колос

15:30 Верес – Олександрія

18:00 Карпати – Епіцентр

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора зіграли всі чотири лідери УПЛ: Динамо зіграло внічию із Зорею, Полісся та Шахтар голів не забивали, а Кривбас переміг Рух, за рахунок чого вирвався на перше місце чемпіонату.

Епіцентр Колос ЛНЗ Черкаси Олександрія Україна Чемпіонат України, УПЛ Верес Рівне Карпати Львів

Чемпіонат України, УПЛ

Шовковський – про невдалу серію Динамо: Ми постійно працюємо над цим
Нічия на користь Кривбаса: Шахтар та Полісся у матчі 9 туру УПЛ голів не забивали
Шовковський повторив ганебне досягнення Хацкевича на чолі Динамо
П'ята нічия поспіль: Динамо втратило перемогу над Зорею в 9 турі УПЛ
Кривбас на виїзді мінімально переграв Рух в матчі 9 туру УПЛ

Останні новини