Карпати зіграють з Епіцентром, Верес прийматиме Олександрію, ЛНЗ проти Колоса у 9 турі УПЛ

Сьогодні, 19 жовтня, відбудуться наступні три матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Ігровий день відкриватимуть у Черкасах місцевий ЛНЗ та ковалівський Колос, який іде на серії з двох поразок поспіль у чемпіонаті. Господарі поля у свою чергу виграли три з останніх чотирьох ігор, у тому числі розгромили Шахтар (4:1) у попередньому турі.

Згодом у Рівному Верес прийматиме Олександрію. Це дві команди з нижньої частини, які намагатимуться виправити своє становище в очній зустрічі.

В останньому матчі дня найгірший колектив на даний момент в особі Епіцентра гостюватиме у Карпат. У разі набору бодай одного очка підопічні Сергія Нагорняка обійдуть Полтаву. Карпати ж можуть стрибнути з десятого одразу на шосте місце.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 19 жовтня

13:00 ЛНЗ – Колос

15:30 Верес – Олександрія

18:00 Карпати – Епіцентр

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора зіграли всі чотири лідери УПЛ: Динамо зіграло внічию із Зорею, Полісся та Шахтар голів не забивали, а Кривбас переміг Рух, за рахунок чого вирвався на перше місце чемпіонату.