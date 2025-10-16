Карпати – Епіцентр: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Львівські Карпати зіграють з Епіцентром у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 жовтня, на стадіоні "Україна" у Львові.

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Карпати після 8 турів йдуть на 8 місці, маючи в активі 11 очок. У Епіцентра тільки три бали та остання сходинка. В попередньому турі Карпати здолали Олександрію, а Епіцентр програв Зорі.