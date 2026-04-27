Суркіс – про шанси "гірників" на перемогу в УПЛ: Вітав Палкіна із тим, що Шахтар не втратить чемпіонство

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловився про шанси донецького Шахтаря здобути чемпіонство УПЛ за підсумками поточного сезону-2025/26.

Про це він висловився в інтерв'ю для УПЛ ТБ.

Власник столичного клубу розповів, що ще на матчі Шахтаря проти Зорі, який відбувся 23 квітня у Києві, привітав генерального директора "гірників" Сергія Палкіна з тим, що вони гарантували собі чемпіонський титул.

"Я ще на матчі (Шахтаря – прим. ред.) із Зорею вітав Палкіна із тим, що Шахтар не втратить чемпіонство. Вони будуть чемпіонами, без сумніву", – заявив президент киян.

Також Суркіс звернув свою увагу на роботу суддів. Він переконаний, що саме суддівство стало одним із факторів, через які Динамо не перебуває у перегонах за трофей УПЛ.

Президент київського клубу пригадав, як арбітри не призначали 100-відсоткові пенальті на їх користь в іграх проти Шахтаря та Металіста 1925, а також розповів про незарахований гол Матвія Пономаренка у ворота львівських Карпат.

"Порахуйте, скільки б у нас було очок, при тому, що я не виправдовуюся. Так, ми не показували цього року чемпіонський футбол. Але футбол повинен бути для глядачів чесним і справедливим, а не таким, як із Зорею, коли ставлять пенальті, якого, на мою думку, сто відсотків не було. Мовляв, ми будемо мовчати, тому що ми не у перегонах. Але мовчати я не буду – я буду голосно про це говорити у наступному сезоні. Так не може бути, що одній команді ставлять, а іншій – ні. Так бути не може", – сказав Суркіс.

Президент скорився нагодою та запросив уболівальників на стадіон на українське Класичне проти Шахтаря, яке відбудеться 3 травня о 18:00. Суркіс сподівається, що гра буде яскравою та закінчиться без суддівських скандалів.

Відзначимо, що Шахтар у крайньому турі легко переміг Кудрівку 3:1 та збільшив свою перевагу над черкаським ЛНЗ, який йде другим, вже до 8 балів – 60 проти 52-х у команди Віталія Пономарьова, яка зіграла внічию 1:1 з харківським Металістом 1925.

Динамо ж із 47 пунктами йде четвертим. Відставання від третього житомирського Полісся складає лише 2 очки.

Нагадаємо, що у поєдинку проти Шахтаря "біло-сині" не зможуть розраховувати на вінгера Назара Волошина, який пропустить гру через перебір жовтих карток.