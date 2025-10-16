Верес – Олександрія: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Рівненський Верес зіграє з Олександрією в матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 жовтня, на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Гра розпочнеться о 15:30. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Обидва клуби перебувають у нижній частині турнірної таблиці. Верес має 8 очок та йде на 12 місці, а Олександрія з 7 балами посідає 13 сходинку. У попередньому турі Верес розписав мирову з Оболонню, а віцечемпіони програли Карпатам.