Вінгер Динамо пропустить українське Класичне проти Шахтаря

Київське Динамо не зможе дорахуватися правого вінгера Назара Волошина в українському "Класичному" проти донецького Шахтаря.

22-річний футболіст отримав свою четверту жовту картку у рамках 25-го туру УПЛ проти Кривбаса. Волошин заробив попередження на 58-й хвилині та тепер не зіграє проти "гірників".

Відзначимо, що Назар став автором третього голу киян у ворота криворізького клубу, а саме протистояння, у якому було забито аж 11 м'ячів, закінчилося вольовою перемогою "біло-синіх" 6:5.

На рахунку Волошина 8 м'ячів та 13 асистів у 38-ми поєдинках в усіх турнірах поточного сезону-2025/26 за столичний гранд.

Матч 26-го туру УПЛ Динамо – Шахтар запланований на 3 травня. Початок – о 18:00.

Четверта команда турнірної таблиці першості прийме лідера сезону. "Гірники" випереджають динамівців аж на 13 балів – 60 проти 47-ми пунктів у команди Ігоря Костюка.

Напередодні підопічні Арди Турана легко впорались із Кудрівкою 3:1 у Львові.