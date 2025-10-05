Шахтар зазнав розгромної поразки від ЛНЗ у 8-му турі УПЛ

У неділю. 5 жовтня, відбувся заключний матч 8-го туру Прем'єр-ліги України, в якому Шахтар приймав ЛНЗ.

Сенсаційну перемогу з рахунком 4:1 здобув черкаський клуб.

Гості відкрили рахунок вже на 14-й хвилині матчу: Проспер з правого флангу виконав простріл, далі відбувся рикошет, після якого Кузик потужним пострілом з-за меж карного відправив "снаряд" у дальній кут воріт Різника. Цей гол залишився єдиним у першому таймі.

У другій 45-хвилинці Шахтар намагався відновити паритет, однак "наварив" біля власних воріт, після чого м'яч перехопив Яшарі і точно на хід віддав Ассінору, який вискочив з-під захисників і у дотик відправив шкіряного у ворота.

Проблеми для "гірників" на цьому не завершилися, адже на 71-й хвилині Рябов довів рахунок до розгромного. Шахтар після такого нокдауну все ж зміг відквитати один гол зусиллями Назарини за 5 хвилин до фінального свистка, однак вже через 4 хвилини Проспер повернув перевагу ЛНЗ у три м'ячі, встановивши остаточний рахунок.

Попри поразку, "гірники" залишилися лідерами турнірної таблиці, водночас ЛНЗ завдяки цій перемозі піднявся на 6-ту сходинку.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

8 тур, 5 жовтня

Шахтар – ЛНЗ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Кузик, 0:2 – 61 Ассінор, 0:3 – 71 Рябов, 1:3 – 85 Назарина, 1:4 – 89 – Проспер

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Ізакі (Кауан Еліас 63), Педріньйо (Азаров 56), Марлон Гомес (Невертон 56), Очеретько (Назарина 81), Бондаренко (Феррейра 56), Мейрелліш

ЛНЗ: Паламарчук, Горін, Муравський, Кузик, Пасіч, Дідик, Яшарі, Рябов, Пастух, Проспер (Кравчук 90), Ассінор

Попередження: 47 – Рябов, 90 – Проспер

Нагадаємо, напередодні Динамо зіграло внічию з Металістом 1925.