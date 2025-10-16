ЛНЗ – Колос: де дивитися матч 9-го туру УПЛ

Черкаський ЛНЗ зіграє з ковалівським Колосом у матчі дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Черкаси Арена" в Черкасах.

Гра розпочнеться о 13:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 8 турів обидві команди перебувають у верхній половині турнірної таблиці УПЛ, маючи по 14 очок. ЛНЗ посідає 6 місце, а Колос перебуває на 7 сходинці. В попередньому турі ЛНЗ розгромив Шахтар (4:1), а Колос поступився Руху (0:2).