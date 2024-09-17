Покер від Кейна: Баварія забила 9 голів у ворота Динамо Загреб у 1 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 17 вересня, стартувала Ліга чемпіонів сезону-2024/25.

Мюнхенська Баварія розгромила Динамо Загреб на власному полі у матчі з одинадцятьма голами.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд

1 тур, 17 вересня

Баварія – Динамо Загреб 9:2 (3:0)

Голи: Кейн (20 пен, 58, 73 пен, 78 пен), Геррейру (34), Олісе (38, 61), Сане (85), Горецка (90+2) – Петкович (49), Огівара (51)

Баварія: Ноєр (Ульрайх, 46) – Кімміх, Кім, Упамекано, Девіс – Павлович, Геррейру (Горецка, 81) – Олісе, Мусіала, Гнабрі – Кейн.



Динамо З: Невістич – Рістовські, Теофіль-Катрен, Ммае, П’єр-Габріель (Шпікич, 73) – Мішич, Рог – П’яца (Куленович, 63), Батуріна (Адемі, 78), Огівара (Ходжа, 73) – Петкович.

Уже після першого тайму перевага німецького клуба була в три м'ячі. Точними ударами відзначилися Кейн, Геррейру та Олісе.

Хорватський гранд провів успішно початок другого тайму і повернув інтригу до поєдинку, забивши два голи.

Після цього забивали лише підопічні Венсана Компані. Кейн відзначився ще тричі, Олісе оформив дубль, а ще по голу забили Сане та Горецка, які вийшли на заміну.

Нагадаємо, ігровий день стартував поєдинками Ювентус – ПСВ та Астон Вілла – Янг Бойз.