Ліверпуль здобув впевнену перемогу над Міланом

У вівторок, 17 вересня, відбувся матч першого туру Ліги чемпіонів між Міланом та Ліверпулем. "Червоні" приїхали в гості до "россонері", обігравши їх з рахунком 2:1.

У першому таймі були забиті три голи. Першими вразити ворота суперників зумів Мілан. Вже на 3-й хвилині Крістіан Пулішич вивів свою команду вперед.

На 23-й хвилині Ібрагіма Конте зрівняв рахунок після точної передачі від Трента Александер-Арнольда.

Вже під завісу тайму Вірджил Ван Дейк вище за всіх вистрибнув після подачі з кутового від Константіноса Цимікаса. На 41-й хвилині "червоні" вийшли вперед.

Поставив крапку у грі хавбек Домінік Собослай, який на 67-й хвилини відзначився з асисту Коді Гакпо.

Наступний свій матч у Лізі чемпіонів Мілан проведе 1 жовтня проти Баєра, а Ліверупуль 2 жовтня зустрінеться з Болоньєю.

Ліга чемпіонів, перший тур

17 вересня

Мілан — Ліверпуль — 1:3

Голи: Пулішич, 3 — Конате, 23, Ван Дейк, 41, Собослай, 67

Мілан: Меньян (Торріані 51), Ернандес, Павлович, Томорі, Калабрія (Емерсон, 69), Лофтус-Чік (Абрахам, 69), Фофана, Рейндерс, Пулишич, Леау, Мората.

Ліверпуль: Аліссон, Цимікас, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (Гомез, 79), Мак Аллістер, Гравенберх, Собослай, Гакпо (Діас, 68), Салах, Жота (Нуньєс, 68).