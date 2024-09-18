Спортинг на власному полі переміг Лілль у 1 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 17 вересня, стартувала Ліга чемпіонів сезону-2024/25. У межах першого туру ЛЧ Спортінг на власному полі переграв Ліль 2:0.

Початок матчу для господарів почався не втішно, основний захисник команди Гонсалу Інасіу отримав неприємне пошкодження та мусив покинути поле на 13-й хвилині матчу. Проте Спортінг вийшов вперед на 38-й хвилині гри. Після шикарного прострілу Педру Гонсалвеша, 26-річний Віктор Дьокереш без проблем замкнув м'яч у ворота (1:0). А під кінець 1 тайму півзахисник Лілля Ейнджел Гомес отримав червону картку та покинув поле.

Господарі подвоїли перевагу після сильної домінації через вилучення у гостей. Зено Дебаст забив неймовірний м'яч з далекої відстані, після передачі Даніеля Браганса (2:0).

У другій половині гри англійський клуб продовжував контролювати ситуацію на полі. Їх перевага втілилась на 86-й хвилині, коли Амаду Онана завдав шаленого удару з дальньої відстані (0:3).

Зазначимо, що Лілль мали чудово нагоду забитий бодай один гол під кінець гри, проте їх підвела реалізації моментів.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд

1 тур, 17 вересня

Спортінг (Португалія) – Лілль (Франція) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Дьокерш, 2:0 - 65 Дебаст

Вилучення: 40 - Гомес

Нагадаємо, в цьому сезоні формат турніру зазнав революційних інновацій: тепер одна на всіх турнірна таблиця, кількість учасників зросла до 36, кожна команда проведе по вісім поєдинків проти різних суперників, а фінальні тури етапу ліги відбудуться у січні.