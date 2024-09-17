Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Астон Вілла розгромила Янг Бойз на старті Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 17 вересня, 21:45
Астон Вілла розгромила Янг Бойз на старті Ліги чемпіонів

Швейцарський Янг Бойз вдома поступився англійській Астон Віллі у матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Вілла вийшла вперед на 27-й хвилині гри. Після розіграшу кутового Джон Макгінн виконав передачу в штрафний майданчик, де Юрі Тілеманс переправив м'яч у ворота (0:1).

Гості подвоїли перевагу після помилки захисту Янг Бойз у воротарському майданчику. У результаті м'яч опинився в Джейкоба Ремзі, який пробив під ліву стійку (0:2).

У другій половині гри англійський клуб продовжував контролювати ситуацію на полі. Їх перевага втілилась на 86-й хвилині, коли Амаду Онана завдав шаленого удару з дальньої відстані (0:3).

Зазначимо, що Віллі впродовж гри двічі скасовували взяття воріт після перегляду VAR.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
1 тур, 17 вересня

Янг Бойз (Швейцарія) – Астон Вілла (Велика Боританія) 3:0 (2:0)

Голи: 0:1 - 27 Тілеманс, 0:2 - 38 Ремзі, 0:3 - 86 Онана

Астон Вілла втретє у своїй історії зіграла в головному євротурнірі. До цього бірмінгемці виступали на цьому рівні ще за Кубка європейських чемпіонів, який виграли з першої спроби в сезоні 1982/83.

Нагадаємо, Янг Бойз є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться 6 листопада Також суперниками "гірників" будуть Болонья, Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, ПСВ та Брест.

Астон Вілла Ліга чемпіонів Янг Бойз Ліга чемпіонів-2024/25

Астон Вілла

Реал Луніна зіграє зі Штутгартом, Мілан – з Ліверпулем у Лізі чемпіонів
Наставник Евертона розповів деталі травми Миколенка у матчі 4 туру АПЛ
Миколенко травмувався у матчі 4 туру АПЛ проти Астон Вілли
Українське дербі в АПЛ: Борнмут прийме Челсі, Евертон зіграє проти Астон Вілли у 4 турі чемпіонату Англії
Борнмут оформив камбек року проти Евертона, Ман Сіті здолав Вест Гем у 3 турі АПЛ

Останні новини