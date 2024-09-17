Астон Вілла розгромила Янг Бойз на старті Ліги чемпіонів

Швейцарський Янг Бойз вдома поступився англійській Астон Віллі у матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Вілла вийшла вперед на 27-й хвилині гри. Після розіграшу кутового Джон Макгінн виконав передачу в штрафний майданчик, де Юрі Тілеманс переправив м'яч у ворота (0:1).

Гості подвоїли перевагу після помилки захисту Янг Бойз у воротарському майданчику. У результаті м'яч опинився в Джейкоба Ремзі, який пробив під ліву стійку (0:2).

У другій половині гри англійський клуб продовжував контролювати ситуацію на полі. Їх перевага втілилась на 86-й хвилині, коли Амаду Онана завдав шаленого удару з дальньої відстані (0:3).

Зазначимо, що Віллі впродовж гри двічі скасовували взяття воріт після перегляду VAR.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд

1 тур, 17 вересня

Янг Бойз (Швейцарія) – Астон Вілла (Велика Боританія) 3:0 (2:0)

Голи: 0:1 - 27 Тілеманс, 0:2 - 38 Ремзі, 0:3 - 86 Онана

Астон Вілла втретє у своїй історії зіграла в головному євротурнірі. До цього бірмінгемці виступали на цьому рівні ще за Кубка європейських чемпіонів, який виграли з першої спроби в сезоні 1982/83.

Нагадаємо, Янг Бойз є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться 6 листопада Також суперниками "гірників" будуть Болонья, Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, ПСВ та Брест.