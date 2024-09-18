Реал дотиснув Штутгарт на старті Ліги чемпіонів
Реал вдома переграв Штутгарт у матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1.
Зустріч активніше розпочали гості, які повинні були відкривати рахунок, однак свої шанси не використали Енцо Мійо та Деніз Ундав. У "галактікос" чудову нагоду забити мав Кіліан Мбаппе.
На старті другої половини гри "вершковим" вдалась швидка атака – Родріго прорвався по правому флангу та прострілив на Кіліана Мбаппе, який переправив м'яч у пусті ворота (1:0).
Гості змогли відновити паритет в середині тайму. Джеймі Левелінг навісив у штрафний майданчик мадридців, де Ундав з близької відстані відправив м'яч у ворота (1:1).
Реал зміг дотиснути суперників наприкінці матчу. Після ідеальної подачі з кутового від Луки Модрича у воротарському майданчику Штутгарта виграв верхову боротьбу Антоніо Рюдігер (2:1). А у доданий час ще одним голом відзначився Ендрік, який влучно пробив з-за меж штрафного.
Зазначимо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін матч провів на лаві запасних.
Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд
1 тур, 17 вересня
Реал Мадрид – Штутгарт (Німеччина) 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 46 Мбаппе, 1:1 - 68 Ундав, 2:1 - 83 Рюдігер, 3:1 -
Нагадаємо, Реал є чинним переможцем ЛЧ. У фіналі сезону-2023/24 мадридці обіграли Боруссію Дортмунд та здобув свій 15-й трофей в історії.