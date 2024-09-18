Реал дотиснув Штутгарт на старті Ліги чемпіонів

Реал вдома переграв Штутгарт у матчі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Зустріч активніше розпочали гості, які повинні були відкривати рахунок, однак свої шанси не використали Енцо Мійо та Деніз Ундав. У "галактікос" чудову нагоду забити мав Кіліан Мбаппе.

На старті другої половини гри "вершковим" вдалась швидка атака – Родріго прорвався по правому флангу та прострілив на Кіліана Мбаппе, який переправив м'яч у пусті ворота (1:0).

Гості змогли відновити паритет в середині тайму. Джеймі Левелінг навісив у штрафний майданчик мадридців, де Ундав з близької відстані відправив м'яч у ворота (1:1).

Реал зміг дотиснути суперників наприкінці матчу. Після ідеальної подачі з кутового від Луки Модрича у воротарському майданчику Штутгарта виграв верхову боротьбу Антоніо Рюдігер (2:1). А у доданий час ще одним голом відзначився Ендрік, який влучно пробив з-за меж штрафного.

Зазначимо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін матч провів на лаві запасних.

Ліга чемпіонів УЄФА – Основний раунд

1 тур, 17 вересня

Реал Мадрид – Штутгарт (Німеччина) 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Мбаппе, 1:1 - 68 Ундав, 2:1 - 83 Рюдігер, 3:1 -

Нагадаємо, Реал є чинним переможцем ЛЧ. У фіналі сезону-2023/24 мадридці обіграли Боруссію Дортмунд та здобув свій 15-й трофей в історії.