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Емері підтвердив початок переговорів з Астон Віллою щодо нового контракту

Володимир Максименко — 7 листопада 2026, 11:26
Емері підтвердив початок переговорів з Астон Віллою щодо нового контракту
Унаї Емері
Getty Images

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері розпочав переговори з клубом щодо нового контракту. 

Про це фахівець повідомив ESPN.

Іспанець заявив, що провів зустріч із босами бірмінгемців, де вони дйшли висновку, що нова угода – шлях до створення потужного проєкту, який підтвердить плани керівництва на розвиток "вілліанів".

"Ми обговорили, як за рахунок нової угоди зможемо зміцнити клуб і наш проєкт", – резюмував Емері.

Зазначимо, що 55-річний іспанець очолює Астон Віллу з 2022 року і за цей час виграв з клубом Лігу Європи-2025/26, зробивши команду стабільним претендентом на топ-6.

Чинний контракт Емері з Віллою розраховано до літа 2029 року.

В АПЛ клуб наразі посідає 10 місце, набравши 12 очок. У Лізі чемпіонів "леви" розмістились на шостій позиції – дев'ять очок за підсумками чотирьох турів.

Раніше Унаї Емері назвав головного фаворита Ліги чемпіонів цього сезону.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Унаї Емері

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