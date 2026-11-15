Захисник Астон Вілли отримав струс мозку в матчі за збірну Польщі
Метью Кеш
Польська асоціація футболу
Захисник Астон Вілли Метью Кеш отримав травму в матчі за збірну Польщі та достроково повернеться в розташування клубу.
Про це повідомила пресслужба "білих орлів".
У футболіста діагностували струс мозку, який він отримав у грі п'ятого туру Ліги націй проти Румунії, через який гравець залишив поле на 76 хвилині.
Через це Кеш не зможе зіграти проти Швеції 17 листопада і повернеться у розташування Астон Вілли.
Цього сезону 29-річний фланговий оборонець зіграв 12 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких отримав п'ять жовтих карток.
Раніше повідомлялось, що хавбек збірної Нідерландів також достроково завершив збір через травму.