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Захисник Астон Вілли отримав струс мозку в матчі за збірну Польщі

Володимир Максименко — 15 листопада 2026, 14:06
Захисник Астон Вілли отримав струс мозку в матчі за збірну Польщі
Метью Кеш
Польська асоціація футболу

Захисник Астон Вілли Метью Кеш отримав травму в матчі за збірну Польщі та достроково повернеться в розташування клубу.

Про це повідомила пресслужба "білих орлів".

У футболіста діагностували струс мозку, який він отримав у грі п'ятого туру Ліги націй проти Румунії, через який гравець залишив поле на 76 хвилині.

Через це Кеш не зможе зіграти проти Швеції 17 листопада і повернеться у розташування Астон Вілли.

Цього сезону 29-річний фланговий оборонець зіграв 12 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких отримав п'ять жовтих карток.

Раніше повідомлялось, що хавбек збірної Нідерландів також достроково завершив збір через травму.

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