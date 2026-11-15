Захисник Астон Вілли отримав струс мозку в матчі за збірну Польщі

Захисник Астон Вілли Метью Кеш отримав травму в матчі за збірну Польщі та достроково повернеться в розташування клубу.

Про це повідомила пресслужба "білих орлів".

У футболіста діагностували струс мозку, який він отримав у грі п'ятого туру Ліги націй проти Румунії, через який гравець залишив поле на 76 хвилині.

Z powodu wstrząśnienia mózgu Matty Cash opuszcza trwające zgrupowanie reprezentacji Polski. Obrońca doznał urazu podczas sobotniego meczu z Rumunią w Bukareszcie i nie będzie mógł wystąpić we wtorkowym spotkaniu ze Szwecją. https://t.co/rUBh2EF0rK — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 15, 2026

Через це Кеш не зможе зіграти проти Швеції 17 листопада і повернеться у розташування Астон Вілли.

Цього сезону 29-річний фланговий оборонець зіграв 12 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, в яких отримав п'ять жовтих карток.

Раніше повідомлялось, що хавбек збірної Нідерландів також достроково завершив збір через травму.