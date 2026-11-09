Ні, цього не станеться: Каррік – про можливе звільнення з Манчестер Юнайтед

Майкл Каррік переконаний, що його команда покращить гру та результати у наступних іграх, тому він зможе зберегти за собою тренерське крісло Манчестер Юнайтед.

Його цитує Sky Sports.

"Ні, цього не станеться. Ви знаєте ситуацію: ми виграли недостатньо матчів. Але я очікую, що ми продовжимо роботу над тим, над чим працювали досі, винесемо багато хорошого з сьогоднішньої гри, виправимо кілька помилок і виграємо кілька матчів", – відповів наставник "червоних дияволів".

Контракт 45-річного фахівця з англійським грандом розрахований до 30 червня 2028-го.

Підопічні Карріка 8 листопада розписали результативну нічию 4:4 із Астон Віллою у 10-му турі АПЛ-2026/27, відігравшись у компенсований до поєдинку час із рахунку 2:4 на користь суперника.

Нагадаємо, що у чемпіонаті МЮ востаннє перемагав 30 серпня у матчі 2-го туру проти Іпсвіча (5:2). Загалом в останніх 10-ти іграх в усіх турнірах "червоні дияволи" здобули одну звитягу, 4 рази грали внічию та зазнали 5 поразок.

Провальні результати привели Манчестер Юнайтед до того, що клуб вперше з 1986 року опинився в зоні вильоту чемпіонату Англії. Після 10 турів команда Карріка посідає 18-те місце серед 20 учасників АПЛ, маючи у своєму активі лише 8 балів.

У наступному турі англійської першості МЮ зіграє на виїзді проти Ліверпуля – 22 листопада о 18:30 (за київським часом).