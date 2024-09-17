Ювентус на власному полі впевнено здолав ПСВ у 1 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 17 вересня, стартувала Ліга чемпіонів сезону-2024/25.

У Турині місцевий Ювентус без проблем обіграв нідерландський ПСВ, забивши у ворота гостей три голи.

Ліга чемпіонів УЄФА – основний раунд

1 тур, 17 вересня

Ювентус – ПСВ 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Йилдиз (21), 2:0 – Маккенні (27), 3:0 – Гонсалес (52), 3:1 – Сайбарі (90+3)

"Стара синьора" впевнено почала гру – голи Йилдиза та Маккенні подарували команді комфортний гандикап до перерви. На початку другого тайму аргентинець Ніко Гонсалес довів рахунок до розгромного.

Все йшло до того, що команда Мотти збереже таку перевагу до фінального свистка. Клуб з Ейндховена таки відзначився м'ячем престижу за декілька миттєвостей до фінального свистка.

Нагадаємо, ПСВ є суперником донецького Шахтаря в основному етапі Ліги чемпіоні, матч між командами відбудеться 6 листопада Також суперниками "гірників" будуть Болонья, Баварія, дортмундська Боруссія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойз та Брест.

Зазначимо, що швейцарський клуб почав свій шлях із поразки від Астон Вілли.