Астон Вілла продовжила контракт з Лінделефом

Астон Вілла оголосила про підписання нового контракту з центральним захисником Віктором Лінделефом.

Про це повідомила пресслужба бірмінгемців.

Угоду розраховано до літа 2028 року із можливістю пролонгації ще на сезон. Лінделеф приєднався до Астон Вілли влітку минулого року, допомігши команді виграти Лігу Європи.

The Iceman 🧊 Aston Villa is delighted to announce that Victor Lindelöf will remain at the club until 2028, with the club exercising an option to extend his existing contract by a further year. https://t.co/97LC7uXC3p — Aston Villa (@AstonVilla) November 10, 2026

Цього сезону 32-річний футболіст зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначався результативними діями.

В АПЛ клуб наразі посідає 10 місце, набравши 13 очок. У Лізі чемпіонів "леви" розмістились на шостій позиції – дев'ять очок за підсумками чотирьох турів.

Раніше головний тренер Вілли Унаї Емері повідомив, що провів перші переговори з клубом щодо продовження контракту.