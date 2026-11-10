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Астон Вілла продовжила контракт з Лінделефом

Володимир Максименко — 10 листопада 2026, 17:52
Віктор Лінделеф
Віктор Лінделеф
Астон Вілла

Астон Вілла оголосила про підписання нового контракту з центральним захисником Віктором Лінделефом.

Про це повідомила пресслужба бірмінгемців.

Угоду розраховано до літа 2028 року із можливістю пролонгації ще на сезон. Лінделеф приєднався до Астон Вілли влітку минулого року, допомігши команді виграти Лігу Європи.

Цього сезону 32-річний футболіст зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначався результативними діями.

В АПЛ клуб наразі посідає 10 місце, набравши 13 очок. У Лізі чемпіонів "леви" розмістились на шостій позиції – дев'ять очок за підсумками чотирьох турів. 

Раніше головний тренер Вілли Унаї Емері повідомив, що провів перші переговори з клубом щодо продовження контракту.

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Віктор Лінделеф

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