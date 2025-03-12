Дербі Мадрида та інтрига в Ліллі

У середу, 12 березня, в Європі відбудуться заключні чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

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Центральним поєдинком дня стане протистояння мадридських Атлетико і Реала, де гості вийдуть на поле з мінімальною перевагою після першої зустрічі, 1:2.

Інтрига очікується і в матчі Лілль – Боруссія, оскільки перша гра в Дортмунді завершилася внічию 1:1.

Астон Вілла тиждень тому впевнено обіграла в гостях Брюгге (3:1), а Арсенал просто знищив ПСВ (7:1).

Лілль – Боруссія Д (перший матч – 1:1)

Матч у Дортмунді вийшов дуже напруженим і став єдиним серед усіх перших ігор 1/8 фіналу, який завершився нічиєю. Тиждень тому на влучний удар гравця господарів Каріма Адайємі, гості відповіли голом Гаукона-Арнара Харальдссона.

Тепер, з одного боку, у французької команди перевага свого поля. З іншого, Ліллю, щоб здолати Боруссію, доведеться зіграти так, як він це робив на загальному етапі, коли переграв Реал (1:0) і забив шість м'ячів Феєноорду (6:1).

Чого чекати в Ліллі від Боруссії? Команда, безумовно, гратиме в енергійний, швидкісний футбол, що вже не раз показувала в нинішньому турнірі. У команди залишаються дуже пристойні шанси на успіх. Також Боруссія може черпати натхнення в минулих успіхах: перемога 1:0 у Франції над ПСЖ забезпечила їй місце у фіналі головного єврокубка минулого сезону.

При цьому, команді потрібно додати, якщо вона хоче пробитися до вісімки найсильніших.

Травмовані

Лілль: Едон Жегрова, Самюель Умтіті, Тіаго Сантуш, Осаме Сахрауї.

Боруссія: Фелікс Нмеча, Даніель Свенссон, Карні Чуквуемека

Прогноз букмекерів:

Перемога Лілля – 2.67;

Нічия – 3.44;

Перемога Боруссії – 2.62.

Атлетико – Реал (перший матч – 1:2)

У першому матчі Реал на правах господарів розпочав без розвідки й зумів забити швидкий гол: Родріго втік флангом після передачі Вальверде, увійшов у штрафний майданчик і невідпорно пробив під дальню штангу. Утім, "матрацники" не знітилися і в середині тайму відповіли своїм точним ударом. Хуліан Альварес забив не менш гарний гол. І все-таки Реал був трішки сильнішим: на початку другого тайму Браїм Діас заплутав фінтами захисників і низом пробив у дальній кут – 2:1.

Brahim Díaz's ankle before scoring the winner 😳#UCL pic.twitter.com/LL0e9G6omn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2025

Тепер усе вирішиться в матчі-відповіді, де в Атлетико буде перевага у статистиці. У домашніх іграх Ліги чемпіонів проти Реала у "матрацників" дві перемоги та нічия. Це зайвий раз говорить про те, що в цьому протистоянні ще нічого не вирішено.

При цьому, Реал може вийти до чвертьфіналу вп'яте поспіль. З сезону 2020/21 мадридці лише двічі вилетіли раніше півфіналу.

Травмовані

Атлетіко: Коке.

Реал: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Дані Себальос, Хесус Вальєхо.

Прогнози букмекерів

Перемога Атлетико – 2.56;

Нічия – 3.52;

Перемога Реала – 2.68;

Астон Вілла – Брюгге (перший матч – 3:1)

Вілла віддала ініціативу супернику в першому матчі, але добре розпорядилася своїми моментами й отримала комфортну перевагу перед домашньою грою в Бірмінгемі.

Попри ранній гол гостей, матч для Вілли вийшов вкрай непростим. Уже на 3-й хвилині після розіграшу стандарту Леон Бейлі вистрілив точно в лівий нижній кут. Але дуже скоро "чорно-сині" відновили рівновагу. Господарі забили з гри: Максиму де Кейперу також вдався "більярдний" удар у дальній кут.

Гостра з обох боків гра тривала впродовж більшої частини зустрічі, однак у кінцівці удача супроводжувала гостей. На 83-й хвилині Брендон Мехеле, перериваючи простріл у воротарському, зрізав м'яч у свої ворота. Тут же Дзоліс привіз пенальті, і Асенсіо впевнено реалізував 11-метровий. Усього за п'ять хвилин Астон Вілла оформила впевнену перемогу, хоча такий сценарій не виходив із логіки гри.

Утім, протистояння ще далеко не закінчене. І в Бірмінгемі гра може піти зовсім за іншим сценарієм. Про це після першого матчу говорив і тренер гостей Унай Емері, який зазначив, що Брюгге вже неодноразово довів свій клас. Зокрема, вигравши в гостях в Аталанти в стикових матчах.

Травмовані

Астон Вілла: Амаду Онана, Кортні Хаус.

Брюгге: Бйорн Мейєр, Йоакін Сейс.

Прогнози букмекерів

Перемога Астон Вілли – 1.63;

Нічия – 4.26;

Перемога Брюгге – 5.03.

Арсенал – ПСВ (перший матч – 7:1)

Мабуть, матч у Лондоні буде єдиним, де інтрига відсутня геть.

Розгром в Ейндховені став шокуючим для ПСВ, уболівальників команди з Ейндховена і фахівців. Адже перед початком матчу багато хто відзначав кадрові проблеми "канонірів" в атаці. Але...

Якщо гол Райса не зарахували через положення "поза грою", то незабаром Тімбер і Нванері вистрілили дуплетом. Ще за кілька хвилин Меріно, скориставшись плутаниною у штрафному голландців, довів рахунок на табло до розгромного. І тільки перед свистком на перерву Ланг реалізував пенальті, розмочивши рахунок – 1:3. Але від цього ПСВ легше не стало.

Якщо в першому таймі господарі відрізками ще грали на зустрічних курсах з Арсеналом, то друга половина гри перетворилася на кошмар для ПСВ.

Едегор і Троссар з інтервалом у хвилину відправили господарів у нокаут. Потім Едегор оформив дубль дальнім пострілом під поперечину. А останнє слово в матчі залишилося за Калафьорі, який вийшов на заміну.

Неймовірна перемога в Ейндховені стала найбільшою виїзною перемогою в плейоф Ліги чемпіонів; жодна команда в гостях не відігравала дефіцит більш ніж у два м'ячі, не кажучи вже про шість. Крім того, вона стала ковтком свіжого повітря для команди Мікеля Артети, яка, що вже зазначалося, зазнає труднощів із голами за відсутності ключових нападників.

Олександр Зінченко вийшов на поле на 71-й хвилині, взявши участь у розгромі. При ньому було забито два останні голи у ворота команди, у складі якої він колись виступав на правах оренди.

В Арсеналі Зінченко рідко виходить у стартовому складі, але сьогодні може бути якраз той самий випадок. Повна відсутність інтриги дозволяє керівництву лондонської команди випустити на поле гравців найближчого резерву.

Травмовані

Арсенал: Букайо Сака, Кай Гаверц, Габріел Жезус, Такехіро Томіясу.

ПСВ: Рікардо Пепі, Малік Тіллман.

Прогноз букмекерів

Перемога Арсеналу – 1.41;

Нічия – 4.90;

Перемога ПСВ – 7.44.

Де дивитися

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", що входить до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.

Крім того, перед початком центральної гри дня Атлетико – Реал, та одразу після закінчення зустрічі на каналі "Megogo Футбол 1" відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч Лілль – Боруссія розпочнеться о 19.45 за київським часом. Решта ігор – о 22.00.