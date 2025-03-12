За підсумком чотирьох поєдинків 1/8 фіналу визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Окрім того, ми дізналися першу пару 1/4 фіналу, адже за оновленим регламентом ЛЧ повна сітка турніру була складена під час жеребкування першої стадії плейоф.

Доволі впевнено 1/8 подолали Барселона, яка двічі обіграла Бенфіку з Анатолієм Трубіним, Баварія, що виявилась сильнішою за Баєр у двох поєдинках та Інтер, який не відчув спротиву в протистоянні з Феєнордом.

Саме Баварія та Інтер зустрінуться між собою у чвертьфіналі. Барселона ж очікує на переможця пари Боруссія Дортмунд – Лілль, який визначиться в середу, 12 березня.

Інтрига до останньої секунди трималася в поєдинку Ліверпуля та ПСЖ. Підопічні Арне Слота зуміли здобути мінімальну перемогу над парижанами в першій зустрічі, однак команда Луїса Енріке завдяки голу Усмана Дембеле відігралася та перевела матч в овертайми.

Перемогу в серії пенальті здобув ПСЖ, паризький клуб подолав стадію 1/8 фіналу. У наступному етапі підопічні Енріке зіграють з Брюгге або Астон Віллою, які зустрінуться 12 березня.

Також чвертьфінальну пару визначать ПСВ – Арсенал (перший матч 1:7) та Реал Мадрид – Атлетико (перший матч 2:1).