Астон Вілла дотиснула Брюгге: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Бельгійський Брюгге вдома поступився англійській Астон Віллі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів-2024/25

1/8 фіналу, 4 березня

Брюгге – Астон Вілла 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 3 Бейлі, 1:1 – 12 Де Кейпер, 1:2 – 82 Мехеле (автогол), 1:3 – 86 Асенсіо (пенальті).

Матч-відповідь відбудеться через тиждень – у середу, 12 березня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Астон Вілла здобула перемогу над Кардіффом у межах 1/4 фіналу Кубку Англії.