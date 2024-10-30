Олександрія здолала ЮКСА, Буковина на останніх хвилинах перемогла Пробій Городенка в 1/8 фіналу Кубку України

Сьогодні, 30 жовтня, в межах 1/8 фіналу Кубку України з футболу відбулося 2 матчі.

У першому поєдинку дня Пробій Городенка вдома приймав Буковину. До 86 хвилини ні гості, ні господарі не змогли вразити ворота суперників. Але на останніх хвилинах матчу Богдан Бойчук прийняв навіс із флангу та ударом голови відправив м'яч у ворота господарів, вивівши свою команду у чвертьфінал турніру.

Другий матч дня завершився розгромною перемогою Олександрії над ЮКСА. "Містяни" у першому таймі забили 4 голи у ворота суперників, а на старті другої половини гри Роман Дебелко відзначився голом престижу за "хрестоносців".

Кубок України з футболу

1/8 фіналу, 30 жовтня

Пробій Городенка – Буковина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 87 Бойчук.

ЮКСА – Олександрія 1:4 (0:4)

Голи: 0:1 – 8 Плакса, 0:2 – 23 Козак, 0:3 – 36 Скорко (пен.), 0:4 – 39 Плакса, 1:4 – 49 Дебелко

Зазначимо, також сьогодні відбудеться ще 5 матчів:

15:30. Полісся (Житомир) — Кривбас (Кривий Ріг)

15:30. Ворскла (Полтава) — Динамо (Київ)

18:00. Верес (Рівне) — Оболонь (Київ)

18:00. Вікторія (Суми) — ЛНЗ (Черкаси)

18:00. Шахтар (Донецьк) — Зоря (Луганськ)

Напередодні Рух мінімально переміг Карпати та став першим чвертьфіналістом Кубку України-2024/25.