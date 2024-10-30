Пенальті, дивне вилучення та додаткові тайми: Верес вибив Оболонь в 1/8 фіналу Кубку України

У матчі 1/8 фіналу Кубку України рівненський Верес вдома здолав київську Оболонь.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь рівнян. Основний час завершився з рахунком 1:1, перемогу Вересу приніс бразилець Луан на початку першого екстратайму.

Перший тайм вийшов небагатим на небезпечні моменти, тому немає нічого дивного, що на перерву команди пішли з нулями на табло.

На 53 хвилині вінгер гостей Олександр Чернов заробив для "пивоварів" пенальті – Олег Слободян зумів реалізувати удар. Радість гостей була короткою. На 57 хвилині Степанюк після передачі від Гайдучика відправив круглого до сітки воріт.

На 65 хвилині через другу жовту картку був вилучений з поля захисник Оболоні Павло Лук'янчук. Причина – він довго вкидав аут. Господарі в більшості намагалися грати активніше, але в основний час не зуміли вирвати перемогу.

На початку першого додаткового тайму бразильський легіонер Луан Кампос забив гол у ворота київського клубу. Як виявилося, це взяття воріт стало вирішальним у поєдинку.

Кубок України-2024/25

1/8 фіналу, 30 жовтня

Верес – Оболонь 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Слободян (54, пен), 1:1 – Степанюк (57), 2:1 – Луан (92)

Верес: Кожухар, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куція, Дахновський, Кльоц, Кучеров, Нонго, Степанюк, Гайдучик.

Оболонь: Федорівський, Осман, Дубко, Карась, Лук'янчук, Курко, Груша, Слободян, Блізніченко, Теслюк, Чернов.

Вилучення: ... – Лук'янчук (65)

Нагадаємо, в додатковий час перемогу над Ворсклою здобуло Динамо. Шахтар обіграв Зорю завдяки голу Траоре.