Шахтар завдяки голу Траоре вибив Зорю в 1/8 фіналу Кубку України
У середу, 30 жовтня, на стадіоні "Арена Львів" Шахтар приймав Зорю в межах 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/2025.
Матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 1:0.
Єдиним м'ячем на 21-й хвилині відзначився нападник Ласіна Траоре. Це його перший гол у Кубку України.
Шахтар – Зоря 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 21 Траоре
Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азаров, Степаненко (Судаков 66), Бондаренко (Назарина 90), Марлон, Педріньйо (Зубков 71), Кевін (Невертон 90), Траоре (Сікан 66).
Зоря: Турбаєвський, Джордан, Ескінія, Жуніор (Волошин 85), Вантух, Башич, Слесар (Тронтель 85), Кирюханцев (Горбач 63), Мічин (Дришлюк 71), Яцик, Супряга (Будківський 63).
Попередження: 8 – Франьїч
Нагадаємо, що Шахтар є 14-разовим переможцем Кубку України. Востаннє "гірники" здобували трофей минулого сезону.
Зоря протягом своєї історії двічі ставала фіналістом турніру, у сезоні-2015/2016 та 2020/2021.
В інших матчах 1/8 фіналу Олександрія здолала ЮКСА, Буковина на останніх хвилинах перемогла Пробій Городенка. Полісся у важкому матчі переграло Кривбас, а Динамо лише у додатковий час вирвало перемогу над Ворсклою.