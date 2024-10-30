Шахтар завдяки голу Траоре вибив Зорю в 1/8 фіналу Кубку України

У середу, 30 жовтня, на стадіоні "Арена Львів" Шахтар приймав Зорю в межах 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2024/2025.

Матч завершився перемогою донецького клубу з рахунком 1:0.

Єдиним м'ячем на 21-й хвилині відзначився нападник Ласіна Траоре. Це його перший гол у Кубку України.

Кубок України з футболу

1/8 фіналу, 30 жовтня

Шахтар – Зоря 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 21 Траоре

Шахтар: Різник, Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азаров, Степаненко (Судаков 66), Бондаренко (Назарина 90), Марлон, Педріньйо (Зубков 71), Кевін (Невертон 90), Траоре (Сікан 66).

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Ескінія, Жуніор (Волошин 85), Вантух, Башич, Слесар (Тронтель 85), Кирюханцев (Горбач 63), Мічин (Дришлюк 71), Яцик, Супряга (Будківський 63).

Попередження: 8 – Франьїч

Нагадаємо, що Шахтар є 14-разовим переможцем Кубку України. Востаннє "гірники" здобували трофей минулого сезону.

Зоря протягом своєї історії двічі ставала фіналістом турніру, у сезоні-2015/2016 та 2020/2021.

В інших матчах 1/8 фіналу Олександрія здолала ЮКСА, Буковина на останніх хвилинах перемогла Пробій Городенка. Полісся у важкому матчі переграло Кривбас, а Динамо лише у додатковий час вирвало перемогу над Ворсклою.