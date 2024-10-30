Вікторія у неймовірному матчі здолала ЛНЗ у Кубку України

Сумська Вікторія у домашньому матчі, який відбувся у Черкасах, обіграла місцевий ЛНЗ в 1/8 фіналу Кубку України.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1, також нічия була зафіксована в овертаймі – 2:2. Тож доля гри вирішилась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці Вікторії – 3:1.

Представники Першої ліги змогли здивувати ЛНЗ вже на 3-й хвилині гри, коли їх стрімка атака завершилась прострілом у штрафний майданчик, де першим зорієнтувався 28-річний нападник Данило Книш та пробив голкіпера черкасців (1:0)

ЛНЗ зміг відновити рівновагу на старті другої половини гри. Після подачі кутового м'яч потрапив до Франціса Момо, який потужним ударом пробив захисника та воротаря Вікторії (1:1).

Переможним голом в овертаймі відзначився Олів'є Тіль, який головою замкнув передачу Яшарі. Не найсильніший удар відбувся у протихід Литвиненка (1:2).

Попри це гравці Вікторії не здалися та змогли використати свій шанс на 120+2 хвилині гри. 23-річний півзахисник Артем Рябий підхопив м'яч на лінії штрафної та в дотик пробив по воротах ЛНЗ (2:2).

Зазначимо, що гру на початку другого тайму переривали через повітряну тривогу.

Кубок України

1/8 фіналу, 30 жовтня

Вікторія (Суми) – ЛНЗ (Черкаси) 2:2 (1:0) – 3:1 після пенальті

Голи: 1:0 – 3 Книш, 1:1 – 49 Момо, 1:2 – 98 Тіль, 2:2 – 120+2 Рябий

Нагадаємо, в додатковий час перемогу над Ворсклою здобуло Динамо, а Шахтар обіграв Зорю завдяки голу Траоре.