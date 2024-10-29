Рух взяв реванш у Карпат і вийшов у чвертьфінал Кубку України

Рух мінімально переміг Карпати у 1/8 фіналу Кубку України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Перший тайм пройшов під диктовку Руху – команда Віталія Пономарьова значно більше володіла м'ячем та атакувала. За перші 45 хвилин Олексію Кемкіну довелося рятувати Карпати 4 рази, а в компенсований час "жовто-чорні" створили найкращий момент – Ілля Квасниця опинився на вбивчій позиції, але вирішив обігрувати візаві й загнав себе в лицьову лінію. На перерву команди пішли за рахунку 0:0.

На початку другого тайму активізувалися й Карпати – підопічні Владислава Лупашка почали відповідати Руху надзвичайно гострими контрвипадами. Але ближче до 70 хвилини склалося враження, що команди наче погодилися на нічию в основний час та вже готуються до овертаймів.

Втім, усе змінив шалений дальній удар Дениса Підгурського, який десь із 30 метрів поклав м’яч під ближню стійку. На останніх хвилинах Карпати влаштували відчайдушний штурм воріт Ледвія, але Рух вистояв під цим натиском.

Кубок України

1/8 фіналу, 29 жовтня

Рух – Карпати 1:0 (0:0)

Гол: Підгурський 79

Карпати: Кемкін, Адамюк, Педрозу, Бабогло, Мірошніченко, Альварес, Бруніньо, Чачуа, Очеретько, Стеніо, Невес.

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Холод, Сич, Слюсар, Карабін, Пастух, Федор, Квасниця, Краснопір.

Нагадаємо, трохи більше тижня тому львівські клуби зустрічалися в матчі чемпіонату України. Тоді сильнішими виявилися Карпати – гра завершилася мінімальною перемогою "біло-зелених" з рахунком 1:0.

Завтра, 30 жовтня, відбудеться решта матчів 1/8 фіналу Кубку України. Зокрема, Динамо зіграє на виїзді з Ворсклою, Шахтар прийме Зорю, а Полісся поміряється силами з Кривбасом.